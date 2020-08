Bestemmia in barese per strada a Sidney e lo zio emigrato lo riconosce dopo 15 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) “”. Letta così, sembra una storia talmente incredibile da sembrare una fake news di mezz’agosto. E invece è tutto vero. È il portale Puglia Reporter a raccontare l’esilarante storia di uno studente originario di Valenzano (in provincia di Bari), emigrato a Sidney per un master. Proprio lui, con le sue parole, ha voluto raccontare lo strambo ricongiungimento con uno zio ormai dimenticato. Si trovata non lontano dalla costa di Sidney quando un signore non gli ha dato la precedenza nei pressi di Macquarie Street. Proprio per questo motivo Angelo, questo il nome del ragazzo, ha usato un’espressione colorita e dialettale: “Allo sguardo beffardo dell’automobilista e alla sua fuga senza nemmeno un ‘sorry’, mi è scappata una Bestemmia… ... Leggi su ilfattoquotidiano

