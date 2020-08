Belen Rodriguez in costume su Instagram: gioco di specchi da urlo -Video (Di mercoledì 12 agosto 2020) La bellissima Belen Rodriguez torna a lasciare a bocca aperta tutti i followers su Instagram con una storia in costume: il movimento è sensualissimo Belen Rodriguez si gode le proprie vacanze ad Ibiza, precisamente a Santa Gertrudis de Fruitera. Durante il soggiorno rilassante, la bellissima showgirl argentina si mostra come sempre sensualissima, specialmente nell’ultima storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Per le prossime 24 ore infatti i followers della showgirl potranno ammirare Belen in costume mentre compie un sensuale gioco di specchi con balletto da capogiro annesso. Un movimento di bacino molto sexy, che lascia senza fiato il popolo dei social. POTREBBE ... Leggi su bloglive

StraNotizie : Stefano De Martino prova a riconquistare Belen Rodriguez: la reazione di lei - BITCHYFit : Stefano De Martino prova a riconquistare Belen Rodriguez: la reazione di lei - blogtivvu : Cristina Buccino punge Belen e Cecilia Rodriguez: c’entra Andrea Iannone ??? ??? Le sua frecciatina ti aspetta nelle… - ChiccoseDOC : DAL GIORNALE “CHI”, LE COPPIE ON/OFF DELL’ESTATE 2020: DAMANTE E DE LELLIS, BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, A… - IsaeChia : #StefanoDeMartino e #BelenRodriguez, il settimanale ‘#Chi’ rivela: “Lui le sta provando tutte per tornare con l’ex… -