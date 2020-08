Belen, Cecilia come la sorella: una lite in vacanza riaccende la crisi con Ignazio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Proprio come per Belen Rodriguez, anche per Cecilia Rodriguez è tempo di pene d’amore. La showgirl, infatti, starebbe attraversando una grave crisi con Ignazio Moser, che, dopo un’apparente riappacificazione, sarebbe culminata in una forte lite durante le vacanze in Sardegna. Galeotta fu la seconda edizione del Grande Fratello Vip per Cecilia e Ignazio. È nel famoso reality che i due si sono conosciuti e innamorati. Lei, che all’epoca faceva coppia fissa con Francesco Monte, decise di cedere al fascino di Moser e di mettere fine, in diretta, al fidanzamento con l’ex tronista. Una storia inizialmente molto criticata, ma che poi ha dimostrato di essere basata su sentimenti veri e duraturi. Cecilia e ... Leggi su dilei

E se il settimanale Chi parla di crisi rientrata tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il VicoloDelleNews non è della stessa opinione. Una talpa presente a Porto Cervo, ha raccontato di una serata pa ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano sul punto di lasciarsi. Le voci sulla crisi tra la sorella di Belen e lo sportivo sono state confermate, ma tutto sembra rientrato. La coppia non è scoppiata, d ...

