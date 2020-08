Beautiful, anticipazioni italiane: Douglas chiede a Hope di sposare Thomas (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come tutti gli anni, in Italia agosto significa tre settimane di assenza di Beautiful dai nostri teleschermi. Comunque la soap americana più vista al mondo non ci metterà molto a tornare in onda e infatti la prima puntata della nuova stagione su Canale 5 sarà in video lunedì 24 agosto.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: EMRE e LEYLA saranno “spiati”, ecco da chiDa quel momento, i Forrester, i Logan e gli Spencer torneranno a tenerci compagnia quotidianamente e si ricomincerà ovviamente dalla vicenda che più ha tenuto banco negli ultimi mesi qui da noi: lo scambio di culle riguardante Phoebe / Beth. Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Thomas vuole sposare Hope La verità su questa ... Leggi su tvsoap

