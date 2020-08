Bay Yanlis ha rischiato l’annullamento: ecco perché. La seconda stagione si farà? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bay Yanlis: dalla Turchia arrivano notizie clamorose! Il mese scorso è stata chiesto legalmente l’annullamento della nuova soap con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel! Cosa è successo? Scopriamolo subito! Bay Yanlis: il produttore Faruk Turgut nell’occhio del ciclone E’ emerso che il produttore di “Bay Yanlis”, Faruk Turgut, che già ha prodotto “Ekenci Kus”/”Daydreamer – Le Ali del Sogno”, è stato accusato di aver firmato prima un contratto per la soap con l’emittente Kanal D, che si era occupata non solo degli accordi ma anche della sceneggiatura e di scegliere gli attori, poi di aver deciso di chiedere a FOX TV di trasmettere la serie. La richiesta, come sappiamo, è stata accettata. Ha suscitato scalpore, ma anche la reazione di ... Leggi su pianetadonne.blog

