Batwoman, Ruby Rose spiega perché ha abbandonato la serie (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'attrice Ruby Rose ha raccontata in una recente intervista perché ha deciso di lasciare la serie Batwoman dopo una sola stagione. Ruby Rose ha parlato della sua decisione di lasciare la serie Batwoman dopo una sola stagione, spiegando inoltre che la sua decisione è stata in parte legata al periodo trascorso in quarantena. L'attrice ha condiviso qualche dettaglio di quanto accaduto in una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly. L'ex star di Batwoman ha dichiarato: "Sapete, si ha tempo in quarantena e si è in una specie di isolamento potendo quindi semplicemente pensare a molte cose diverse e a ciò che si vuole ottenere nella vita e ciò che si vuole fare. Penso che per me e ... Leggi su movieplayer

