Bassetti contro i terroristi del virus: “Sarà la psicosi da Covid a riempire gli ospedali, quale seconda ondata” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – La vera incognita autunnale? Non è di certo la tanto temuta «seconda ondata», spauracchio agitato da governo e allarmisti. Vi è un’insidia ben peggiore: si tratta della psicosi per una malattia ormai sotto controllo, che potrebbe spingere decine di migliaia di italiani ad assediare gli ospedali quando, in autunno inoltrato, inizieranno a manifestarsi tra la popolazione i primi sintomi influenzali – influenzali, badate bene: non del coronavirus. Un iper-afflusso di persone con sintomi deboli, per lo più legati alla normale influenza stagionale, che ingolferebbe il sistema in breve tempo. Il «cattivo» Bassetti A sostenerlo in una intervista a Radio Radio è Matteo ... Leggi su ilprimatonazionale

mauro4959 : RT @tweetnewsit: Matteo Bassetti, ai microfoni di Radio Radio, si scaglia ancora con una volta contro il modo in cui si comunicano le infor… - leone52641 : RT @tweetnewsit: Matteo Bassetti, ai microfoni di Radio Radio, si scaglia ancora con una volta contro il modo in cui si comunicano le infor… - tweetnewsit : Matteo Bassetti, ai microfoni di Radio Radio, si scaglia ancora con una volta contro il modo in cui si comunicano l… - sfarolfi1 : Da che parte sta il dott. Bassetti? La doppia faccia della contro inform... - Enki2270 : RT @Filomen30847137: Perché non si può andare contro il parere degli 'esperti' del Governo sul #Covid_19? #Bassetti: 'Ora Vi spiego perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti contro Bassetti contro i terroristi del virus: “Sarà la psicosi da Covid a riempire gli ospedali, quale seconda ondata” Il Primato Nazionale Covid, Bassetti: «Al primo starnuto, il nostro sistema sanitario salterà per aria per colpa di chi ha terrorizzato il popolo»

Buone notizie per Bergamo, i cui numeri scendono: +2 nuovi contagiati ieri, quando nei giorni scorsi i numeri erano ancora tra i più alti della Lombardia. Rispetto al giorno prima i nuovi contagi sono ...

Coronavirus, Giuseppe Remuzzi spegne l'allarmismo: "Perché l'aumento dei contagi è una cosa buona"

«Stiamo attenti a non importare il Covid. Molti tra i focolai che si sono sviluppati recentemente in Italia arrivano da fuori. Qui il razzismo non c'entra, evitiamo di ripetere gli errori dello scorso ...

Buone notizie per Bergamo, i cui numeri scendono: +2 nuovi contagiati ieri, quando nei giorni scorsi i numeri erano ancora tra i più alti della Lombardia. Rispetto al giorno prima i nuovi contagi sono ...«Stiamo attenti a non importare il Covid. Molti tra i focolai che si sono sviluppati recentemente in Italia arrivano da fuori. Qui il razzismo non c'entra, evitiamo di ripetere gli errori dello scorso ...