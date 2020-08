Barcellona, svelato il calciatore positivo al Coronavirus: “Sono asintomatico e mi sento bene” [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) svelato il calciatore del Barcellona risultato positivo al Coronavirus. Il club catalano, sul proprio sito ufficiale, aveva comunicato questa notizia, omettendo però il nome per questioni di privacy e specificando come la gara di Champions contro il Bayern non fosse a rischio. “I test svolti sui nove giocatori che dovevano cominciare oggi la preparazione hanno mostrato una positività. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa. Tutte le persone in contatto con il giocatore sono già state tracciate. Il giocatore non è stato in contatto con nessun giocatore della squadra che domani partirà per Lisbona per giocare in Champions League”, recitava la nota. Ma è stato lo stesso giocatore a ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Barcellona, svelato il calciatore positivo al #Coronavirus: 'Sono asintomatico e mi sento bene' [FOTO] - - news24_napoli : Barcellona, svelato il calciatore positivo al Coronavirus. E’ un ex… - sportli26181512 : Barcellona-Napoli, De Jong e la mano fasciata: tutta colpa di una puntura d'ape: Il centrocampista olandese ha gioc… - MondoNapoli : Kiss Kiss - Svelato il programma in vista del Barcellona - -