Barcellona, positivo al Coronavirus un calciatore blaugrana: il match di Champions non è però a rischio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Barcellona ha comunicato questa mattina che è risultato positivo al Coronavirus un proprio calciatore, che non fa parte però della squadra che andrà a Lisbona per giocarsi i quarti con il Bayern Monaco. Photo by David Ramos/Getty ImagesSi tratta di un giocatore che avrebbe dovuto iniziare la pre-season oggi, insieme ad altri otto compagni convocati dalla società catalana per cominciare gli allenamenti. Il ragazzo sta bene e non è entrato in contatto con nessun calciatore tra quelli convocati per la Champions, come ammesso dal Barcellona in una nota: “a seguito dei test effettuati martedì pomeriggio sul gruppo di nove giocatori che dovrebbero iniziare la preseason oggi, è stata riscontrata la ... Leggi su sportfair

