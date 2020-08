Barcellona, il giocatore positivo al Covid è Todibo (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ Jean Clair Todibo il giocatore del Barcelona risultato positivo al Covid. Lo scrive Mundo Deportivo. Il francese, che ha giocato in prestito allo Schalke 04, sarà isolato in casa e per ora non inizierà ad allenarsi. Come riferito dal club questa mattina, è asintomatico e gode di buona salute. Il club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti ed ha rintracciato tutte le persone che hanno avuto contatti con lui per sottoporle ai test. Il difensore centrale non è stato in contatto con i membri della prima squadra che hanno in programma di recarsi a Lisbona domani. Questi, in ogni caso, sono stati sottoposti ieri ad un test PCR che è risultato negativo per tutti, oltre che per lo staff tecnico. L'articolo Barcellona, il ... Leggi su ilnapolista

SkySport : Barcellona, positivo al coronavirus un giocatore rimasto in Spagna - repubblica : Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona. Nessun rischio per la Champions [aggiornamento delle 11:37] - SkyTG24 : Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona - napolista : Barcellona, il giocatore positivo al Covid è Todibo Lo scrive Mundo Deportivo. Sarà isolato in casa e non inizierà… - solopallone : Barcellona, un giocatore positivo. 'Ma la Champions non è a rischio' -