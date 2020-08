Barcellona, è Todibo il giocatore positivo al coronavirus: “Sono asintomatico” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il giocatore del Barcellona risultato in giornata positivo al coronavirus è Jean Clair Todibo. Il difensore francese, di rientro dal prestito allo Schalke 04, si trova adesso in isolamento fiduciario domiciliare. Lo stesso centrale ha reso noto di essere il giocatore blaugrana contagiato attraverso un tweet: “Ciao a tutti, vi informo che sono risultato positivo al covid-19, sono asintomatico e mi sento bene. Sono a casa seguendo il protocollo sanitario adeguato. Voglio davvero tornare ad allenarmi, ma ora è il momento di restare a casa finché il virus non sarà passato. Grazie a tutti per il supporto e l’incoraggiamento a tutte le persone che lo stanno vivendo da vicino”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona, è #Todibo il calciatore positivo al #coronavirus: 'Sono asintomatico e mi trovo a casa' - napolista : Barcellona, il giocatore positivo al Covid è Todibo Lo scrive Mundo Deportivo. Sarà isolato in casa e non inizierà… - sportli26181512 : Barcellona, due offerte ricevute per Todibo: ma il club smentisce l'imminente cessione: Due offerte per Jean-Clair… - clikservernet : Il Barcellona smentisce le offerte per Todibo - Noovyis : (Il Barcellona smentisce le offerte per Todibo) Playhitmusic - -