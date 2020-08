Barcellona, batosta Coronavirus: un calciatore positivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un calciatore positivo al Coronavirus per il Barcellona: trema la final eight di Champions, e di riflesso anche il Napoli Una notizia scuote la mattinata del Barcellona e di tutte le squadre che partecipano alla final eight di Champions League. Dopo i test che sono stati effettuati ieri pomeriggio su 9 calciatori del club blaugrana, uno di essi è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla squadra catalana, “Non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa sua”. Il Barça ha riportato subito regolarmente l’evento alle autorità in materia di salute e tutte le persone che sono state in contatto con il ... Leggi su bloglive

