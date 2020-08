Barbara D’Urso, outfit provocanti e scatti sensuali. Il pubblico non perdona: “Vergognati”! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ultimi giorni di mare e relax per Barbara D’Urso prima di tornare a lavoro Barbara D’Urso è ancora in vacanza e si sta godendo gli ultimi giorni di sole prima del rientro al lavoro e dagli impegni televisivi. Anche quest’anno la conduttrice è stata confermata per la conduzione dei suoi tre programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica live e Live Non è la D’Urso. Giorni di vacanza che sono necessari per ricaricarsi dalle fatiche di una stagione alquanto impegnativa dovuta anche per la pandemia da Covid 19. Anche nella passata stagione Barbara è andata in onda con i suoi tre show tenendo compagnia milioni di telespettatori. Barbara D’Urso super sexy in vacanza Barbara D’Urso però nonostante non sia in onda, non ha fatto sentire la ... Leggi su kontrokultura

valen_mess_ : RT @salvatrash1: Canale 5 è una rete fondata sul trash di Barbara D'Urso, i programmi di Maria De Filippi/Fascino, i reality di Antonella E… - canniolinonero : @petroglio Chissà se invece non sia una messa in scena ad opera Barbara D'Urso. Tutto fa spettacolo - CamixLipa : RT @salvatrash1: Canale 5 è una rete fondata sul trash di Barbara D'Urso, i programmi di Maria De Filippi/Fascino, i reality di Antonella E… - breakthiswalls : comunque io forse non mostro mai l'affetto, ma vi giuro, vi giuro tantissimo, che io vi amo dal profondo del mio cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia