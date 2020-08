Balotelli, spunta anche la pista francese: il Nantes ci prova (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non solo la Turchia, per Mario Balotelli potrebbe aprirsi un clamoroso ritorno in Ligue 1. Dopo le esperienza, per altro positive, con le maglie di Nizza e Marsiglia, per Super Mario si sarebbe registrato il forte interesse del Nantes.Balotelli: la Francia chiama... ancoraDove giocherà Mario Balotelli la prossima stagione? Questa è una delle domande che i tanti appassionati di calcio si pongono. Per l'ormai ex attaccante del Brescia sono tante le ipotesi ma nessuna appare ancora avere un certo vantaggio su un'altra. Ecco perché, in una situazione di incertezza come questa, sono diverse le squadre che stanno facendo un tentativo. Dalla Francia, come riporta Le10Sport che cita L'Equipe, pare che il Nantes si sia fatto avanti. Dopo i rumeni del Cluj e l'approccio dei turchi del ... Leggi su itasportpress

Calciomercato, il gioiellino della A per il post Balotelli | Spunta lo scambio

Per Raspadori due gol contro Lazio e Genoa in 10 presenze complessive (due da titolare) nel campionato in corso, che hanno attirato l’attenzione di diverse società tra Serie A e B. Il Sassuolo sta rif ...

Calciomercato, offerta monstre per Balotelli | Spunta l'MLS

Per l’attaccante, in uscita dal Brescia, arriva un’irrinunciabile offerta dalla MLS. Pronto un super ingaggio per Mario Balotelli E’ stata un’annata complicata per Mario Balotelli, che con il Brescia, ...

