Avete mai visto la fidanzata di Gerry Scotti? Biondissima ed elegante [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Amatissimo dal pubblico italiano, Gerry Scotti è uno dei conduttori di maggior successo del piccolo schermo. Grazie al suo umorismo, è oggi uno dei volti della televisione italiana più amati in assoluto. Per quanto riguarda la sua vita privata, Gerry ha sposato Patrizia Grosso nel 1991, con cui è rimasto legato fino al 2009 e con cui ha avuto il suo unico figlio, Edoardo. Dopo la separazione ha ritrovato la serenità con Gabriella Perino. Chi è Gabriella Perino, la fidanzata di Gerry Scotti FOTO Quella di Gerry Scotti è sempre stata una vita sotto i riflettori e così anche le sue relazioni. Nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso. Il loro matrimonio, però, si ... Leggi su velvetgossip

fleinaudi : “Forse lo avete capito, io al Referendum voto NO” “Io alle ondate demagogiche non riesco mai a dire di sì”… - ilvolo : “E ti sei mai chiesto dove vanno a finire le parole non dette, quei baci non dati, chissà se qualcuno li ha mai tr… - amnestyitalia : ?? Avete mai sentito parlare della JBS? Si tratta della più grande azienda mondiale di lavorazione della carne. ? ??… - Fedex546 : RT @carmentpf: Hanno chiesto il #bonus dei 600 €, 353 notai. NOTAI. Avete mai dovuto fare un documento o avuto a che fare con un notaio? V… - _aeuphoria_ : yoongi nice yoongi producer yoongi cute yoongi perfect yoongi best boy Ma non avete mai un cazzo da fare nella vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la figlia di Gigi D'Alessio? Uno schianto FOTO Velvet Gossip Turista morto alle Maldive, assicurazioni e permessi rallentano il rientro della salma Foto

Turista italiano morto alle Maldive. Le ultime notizie sul caso che ha sconvolto Aviano. La comunità di Aviano non si dà pace per l'improvvisa ed tragica morte di Alessandro Rosignoli, il cuoco 45enne ...

Viviana Parisi era in cura con psicofarmaci. L'autopsia e il mistero del soccorritore

MESSINA «La signora Viviana, mamma premurosa, aveva purtroppo dei problemi di salute: è stata a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci. Il Covid ha riacutizzato i problemi e q ...

Turista italiano morto alle Maldive. Le ultime notizie sul caso che ha sconvolto Aviano. La comunità di Aviano non si dà pace per l'improvvisa ed tragica morte di Alessandro Rosignoli, il cuoco 45enne ...MESSINA «La signora Viviana, mamma premurosa, aveva purtroppo dei problemi di salute: è stata a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci. Il Covid ha riacutizzato i problemi e q ...