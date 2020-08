Avellino, la difesa è la priorità del mercato: spunta un nuovo obiettivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo aver ufficializzato i rinnovi di Giuliano Laezza e Marco Silvestri serve un’accelerata sul mercato da parte dell’Avellino. La priorità del direttore sportivo Salvatore Di Somma e del tecnico Piero Braglia è la difesa. Nei prossimi giorni è atteso lo sprint per l’arrivo di Gabriele Rocchi, attualmente svincolato, reduce dall’esperienza alla Cavese. Ad inizio della prossima settimana è in agenda l’incontro con l’entourage di Alberto Dossena dell’Atalanta. Resta vivo il doppio interesse per Emanuele Matino, Salvatore Elia e Davide Bertoncini. La nuova pista battuta porta ad un ritorno di un difensore già visto in Irpinia, Anton Kresic. Nell’ultima stagione ha indossato la ... Leggi su anteprima24

