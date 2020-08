Autopsia Viviana Parisi, la tesi dell’avvocato: “Ecco com’è morta” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Occorre attendere. Per chiarire tutti i misteri sulla morte di Viviana Parisi servono nuovi approfondimenti. Il professor Stefano Vanin, l'entomologo forense di Genova, che ieri ha partecipato all'Autopsia sul cadavere della donna trovata morta sabato nei boschi di Caronia è al lavoro per scoprire l'orario del decesso della deejay di 43 anni. Vanin, noto per essere stato il perito nei casi di Yara Gambirasio, Melania Rea e Lucia Manca, lavora sulle larve e gli insetti trovati sul corpo per potere stimare con precisione il momento della morte. E, soprattutto, se la donna è morta lì o è stata trasportata sul posto da qualcuno. Ecco perché ieri pomeriggio, prima di recarsi all'ospedale Papardo, l'entomologo forense ha fatto un sopralluogo nel posto in cui è stato trovato il corpo della ... Leggi su howtodofor

