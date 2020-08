Aurora Ramazzotti, la trasformazione prima e dopo: “Ora basta: così è meglio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ormai per Aurora Ramazzotti il body positive è diventato un chiodo fisso. In questa calda estate 2020 la figlia di Eros e Michelle Hunziker continua infatti la sua battaglia contro i filtri, Photoshop e le foto modificate e troppo irreali sui social. Una ‘moda’, quella che vuole le persone praticamente tutte uguali, con labbra carnose, zigomi alti e zero imperfezioni, molto comune tra i volti noti e non che Aurora ha deciso di sfatare. E non è la sola ad aver iniziato questa crociata che in questi ultimi giorni ha per esempio visto protagoniste anche Chiara Ferragni e sua sorella Francesca, la prima contro la cellulite e la seconda contro le smagliature. Ma tornando alla giovane Ramazzotti, non molto tempo fa aveva pubblicato una foto in cui mostrava l’acne sul volto ... Leggi su caffeinamagazine

Notiziedi_it : A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: intervista a Aurora Ramazzotti - scemografia : RT @thevagabond: Ho visto l'ultimo post di Aurora Ramazzotti in cui si mostra senza trucco e con l'acne. Nei commenti dicono 'donna con i c… - Novella_2000 : A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: intervista a Aurora Ramazzotti - tribuna_treviso : Da Cara Delevigne ad Aurora Ramazzotti, gli influencer scoprono le Colline del Prosecco - Lindali98 : #NowPlaying Eros Ramazzotti - L'Aurora on #FastCast4u.com -