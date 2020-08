Audi S3, la sportività discreta. Ecco le berline pepate dei Quattro Anelli – FOTO (Di mercoledì 12 agosto 2020) È una sportività garbata quella delle nuove Audi S3, proposte in versione sedan (lunga 4,5 metri) e Sportback (lunga 4,34 metri), alias a due volumi. Per chi non lo sapesse, le “esse” sono le auto dei Quattro Anelli che si posizionano a metà strada fra le varianti convenzionali e le cattivissime edizioni RS. Rispetto a quest’ultime le forme della carrozzeria sono più mansuete, ma i numeri della scheda tecnica rimangono di tutto rispetto. All’interno l’atmosfera è impreziosita da finiture di alluminio e fibra di cabonio, sedili sportivi e grafiche del quadro strumenti digitale dedicate. L’infotainment sfrutta un touchscreen da 10,1″ con controlli vocali, connesso alla rete e compatibile con la ricarica wireless per smartphone. Il corredo tecnico di ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Audi S3, la sportività discreta. Ecco le berline pepate dei Quattro Anelli – FOTO - Noovyis : (Audi S3, la sportività discreta. Ecco le berline pepate dei Quattro Anelli – FOTO) Playhitmusic -… - MarcoScafati1 : #Audi #S3, la #sportività discreta. Ecco le #berline pepate dei Quattro Anelli – FOTO - wireditalia : Confort, sportività ed efficienza passano soprattutto dall’integrazione dei sistemi di bordo legati all’assetto del… - infoiteconomia : Audi e-tron: integrazione dei sistemi di bordo per garantire comfort, sportività ed efficienza -

Ultime Notizie dalla rete : Audi sportività BMW Serie 4 Coupé: il test di Autoblog e il video della 420d autoblog.it