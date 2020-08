Atletico Goianense, 4 calciatori positivi: federcalcio li autorizza a scendere in campo (Di mercoledì 12 agosto 2020) La federcalcio brasiliana (Cbf) ha autorizzato quattro calciatori dell’ Atletico Goianense , club della massima serie, a scendere in campo contro il Flamengo in una partita della seconda giornata del... Leggi su feedpress.me

