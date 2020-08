Atalanta-Psg: Tuchel segue la partita seduto per via dell’infortunio (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Thomas Tuchel segue la partita seduto su una postazione ‘speciale’. L’allenatore del Psg infatti qualche giorno fa è stato vittima di una distorsione alla caviglia sinistra con tanto di frattura del quinto metatarso. Il tutto è accaduto durante un allenamento. E quinti segue il match contro l’Atalanta, valevole per i quarti di finale di Champions League, seduto con la fasciatura. La glacière « à la Bielsa » pour Thomas #Tuchel ce soir. #ATAPSG #UCL pic.twitter.com/HrZLAiJhCe — Benjamin Quarez (@B Quarez) August 12, 2020 Leggi su sportface

