Atalanta-Psg. Sportiello, dal Covid a una notte da protagonista (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bergamo, 12 agosto 2020 - Due lombardi protagonisti delle finali di Champions Laeague. Nelle finali di Lisbona ci sarà poca Italia, con la sola Atalanta, e gli unici giocatori nostrani che calcheranno ... Leggi su ilgiorno

Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ??… - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Rampa__ : @MarcoZH10 Tanto poi ce l'Atletico (a parte sorprese) che speriamo nel caso elimini Psg o Atalanta che sia.. io per… - Mediagol : #Video #Atalanta-#Psg, chi al posto di Ilicic e Verratti? Le scelte di Gasperini e Tuchel in #ChampionsLeague... -