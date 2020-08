Atalanta PSG, si fa la storia: nessuna delle due ha mai raggiunto la semifinale (Di mercoledì 12 agosto 2020) . Francesi massimo ai quarti Sarà una partita storica. Non solo per l’Atalanta, ma anche per il Paris Saint-Germain. nessuna delle due squadre, infatti, è mai arrivata in semifinale. Fino a questo momento i parigini hanno raggiunto soltanto i quarti. Momento più che storico per i nerazzurri, alla loro prima partecipazione in Champions League: chi passerà, dunque, scriverà una nuova pagina del proprio club. MAI IN semifinale – L’Atalanta ha partecipato alla competizione soltanto quest’anno, iniziando con la sconfitta di Zagabria. Dopo tre partite disastrose è arrivata l’inaspettata qualificazione agli ottavi, dove i nerazzurri hanno poi eliminato il Valencia. Il PSG ha iniziato invece questa stagione ... Leggi su calcionews24

