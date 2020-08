Atalanta-Psg, programma e telecronisti Sky e Mediaset quarti Champions League (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Atalanta-Psg, match valido per i quarti di finale di Champions League. In Portogallo gli orobici sono alle prese con il loro personale appuntamento con la storia: una vittoai contro la corazzata parigina e sarà conquistato il pass per la semifinale. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile viste le diverse assenze dei francesi. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 12 agosto. Atalanta-Psg sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Leggi su sportface

Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ??… - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Psg, che attesa per l'#Atalanta: per l'Equipe è la partita della storia #AtalantaPsg - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #AtalantaPsg, le #probabiliformazioni: chi al posto di #Ilicic e #Mbappé? -