Atalanta-Psg, Neymar spavaldo: “Mai pensato all’eliminazione, andremo in finale” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Non ho mai pensato all’eliminazione”. Questa la convinzione espressa da Neymar al termine di Atalanta-Psg, match valevole per i quarti di finale della Champions League, ribaltata incredibilmente dai francesi nei minuti finali. Una vittoria che permetterà a Icardi e compagni di giocarsi la semifinale contro la vincente di Atletico Madrid-Lipsia: “Niente mi fermerà dal pensare che andremo in finale – ha proseguito Neymar ai microfoni di RMC – E’ stata dura ma siamo una grande squadra, una famiglia. Era impossibile pensare che saremmo stati eliminati”. Leggi su sportface

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - vincenzo_celso : @paolaferrari_og @ChampionLeague @Atalanta_BC @PSG_inside Quando ti leggo, mi sembra di sentir parlare Verratti... - RChrifc : RT @Ghilteras: Da Napoletano felicissimo per il PSG. A quelli che starnazzano sugli Italiani che devono supportare l'Atalanta voglio ricord… -