Atalanta-Psg, le probabili formazioni: l’11 scelto da Gasperini per tentare l’impresa, Mbappé dalla panchina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atalanta-Psg, le probabili formazioni – E’ rimasta l’unica in Champions League in grado di portare in alto i colori italiani: stiamo parlando dell’Atalanta, i nerazzurri non possono considerarsi più una sorpresa ma una realtà del calcio internazionale. La squadra di Gasperini è tornata molto bene dal lockdown, la forma fisica è stata quella delle migliori partite ed una serie di vittorie avevano proiettato l’Atalanta in lotta per lo scudetto. Alla fine ha chiuso il campionato al terzo posto, un risultato comunque eccezionale. Adesso può giocarsi questo sogno di conquistare la semifinale, sarebbe un risultato storico. Dovrà vedersela con un avversario fortissimo: il Psg. I francesi non hanno completato il ... Leggi su calcioweb.eu

