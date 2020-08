Atalanta-Psg, le probabili formazioni. Ilicic suona la carica: “Forza!” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sale l’attesa, manca ormai poco alla sfida di questa sera a Lisbona (ore 21) che vedrà l’Atalanta di Gasperini impegnata contro la corazzata del Psg. Una partita speciale quella di Champions per la Dea, pronta a provare l’impresa in questo quarto di finale, un po’ come Davide contro Golia. Dall’ambiente nerazzurro filtra ottimismo, ci credono il mister e i calciatori e per caricare il gruppo è arrivato anche il sostegno “social” del grande assente Ilicic, attraverso il proprio profilo Instagram: “Forzaaaa!”, questo l’incoraggiamento dello sloveno, in patria per problemi personali. Le ultime da Lisbona dicono che i bergamaschi dovrebbero schierare il 3-4-2-1, con il consolidato trio Gomez-Pasalic-Zapata in avanti, mentre in porta ci sarà Sportiello al posto ... Leggi su alfredopedulla

