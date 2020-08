Atalanta-Psg, le pagelle: Pasalic illude, Icardi fantasma (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le pagelle di Atalanta-Psg, quarto di finale di Champions League: i voti della squadra di Gasperini e della corazzata francese Finisce qui e finisce come peggio non poteva. Atalanta-Psg 1-2 e i nerazzurri sono fuori dalla Champions League. Sono fuori dopo aver cullato per un’ora il sogno di approdare in semifinale. Invece proprio sul gong arriva l’uno-due parigino che spezza speranze e fa finire il viaggio atalantino. Lisbona dura una notte, la spinta di Bergamo non basta per arrivare lì dove c’è posto solo per le grandi. Stasera ha detto che l’Atalanta lo è ma non ancora tanto da accomadarsi sul podio d’Europa. Atalanta-Psg, la cronaca: Pasalic illude L’emozione gioca brutti scherzi e ... Leggi su bloglive

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - Emmachampagne95 : RT @yohwin: non avete idea le bestemmie che cazzo di cosa è mai quests neymar madonna santa che odio #ATAPSG #atalantapsg #atalanta #psg h… - yabuki_jojo : Non mistifichiamo troppo l'esito della gara basandoci solo sugli ultimi 10 minuti. Nel secondo tempo l'Atalanta ha… -