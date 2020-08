Atalanta-Psg, la Dea si ferma a pochi minuti dal sogno: i francesi rimontano al 92esimo il vantaggio di Mario Pasalic (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dal paradiso all’inferno in due minuti. Al 90esimo l’Atalanta era con un piede già in semifinale grazie al vantaggio firmato da Mario Pasalic e protetto con le unghie, ma allo scadere Neymar e compagni hanno portato a termine l’assedio del secondo tempo con un uno-due micidiale: prima Marquinho pareggia i conti e poi Choupo-Mouting completa la rimonta. I ragazzi di Gasperini erano a un passo da quello che alla vigilia tutti consideravano un miracolo. Nel giorno del ritorno in Champions dopo una pandemia che ha colpito più di altri proprio Bergamo, per la Dea questa vittoria avrebbe assunto un significato ancora più grande, non limitandosi ai meriti sportivi. Meriti che c’erano anche stati, perché nel primo tempo i nerazzurri hanno messo alle corde il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - Emmachampagne95 : RT @yohwin: non avete idea le bestemmie che cazzo di cosa è mai quests neymar madonna santa che odio #ATAPSG #atalantapsg #atalanta #psg h… - yabuki_jojo : Non mistifichiamo troppo l'esito della gara basandoci solo sugli ultimi 10 minuti. Nel secondo tempo l'Atalanta ha… -