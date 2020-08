Atalanta-Psg in tv oggi su Canale 5: orario, canale e diretta streaming Champions League (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Atalanta e il PSG si affrontano a Lisbona nel quarto di finale a gara secca per quanto concerne la Champions League 2019/2020. Appuntamento con la storia per gli uomini di Gasperini nella giornata odierna di mercoledì 12 agosto: calcio d’avvio alle ore 21:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). diretta streaming affidata alla piattaforma di Sky Go. La gara che vale la semifinale verrà trasmessa anche in chiaro, su canale 5 e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Play. Leggi su sportface

