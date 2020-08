Atalanta PSG, Ilicic carica i compagni: «Forza!» – FOTO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Josip Ilicic ha voluto far sentire il proprio supporto ai compagni di squadra dell’Atalanta per il match di stasera contro il PSG Josip Ilicic ha voluto far sentire il proprio supporto ai compagni di squadra per il delicato impegno di questa sera contro il PSG. Il fantasista, che si trova ancora in Slovenia per problemi personali, ha scritto “Forza” a corredo di una FOTO che ritrae l’Atalanta in festa dopo un gol segnato in Champions League. View this post on Instagram Forzaaaa💪🏻💪🏻💪🏻❤️ A post shared by Josip Ilicic Jojo (@Ilicic72) on Aug 12, 2020 at 7:27am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

