Atalanta-Psg, i bergamaschi inseguono la semifinale di Champions: “Giochiamo per l’Italia”. Le formazioni e dove vederla: tv e ora (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per Bergamo e per l’Italia intera. L’ora è arrivata: l’Atalanta si prepara a sfidare i colossi francesi del Psg di Neymar e Mbappè (che partirà dalla panchina) nei quarti di finale di Champions League. “Siamo come la Nazionale: speriamo di rappresentare bene l’Italia. Tutti a fare il tifo per noi, questo è raro ed è bellissimo, ci riempie di orgoglio, ci dà una carica in più per fare una bella figura”, sono le parole del tecnico Gian Piero Gasperini. I nerazzurri inseguono il sogno di una semifinale, da conquistare in 90 minuti allo stadio Da Luz di Lisbona, lo stadio del Benfica. Fischio d’inizio alle ore 21. “Siamo la dimostrazione che anche una squadra senza blasone può comunque fare bene e raggiungere ... Leggi su ilfattoquotidiano

