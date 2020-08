Atalanta-Psg, Domenech: “Grazie Gasperini per i cambi sbagliati, allenatori italiani bravi è solo leggenda” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Un bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani che sono dei grandi tattici in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”. Con questo tweet Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia, punge Gian Piero Gasperini e la scuola italiana degli allenatori commentando il finale di partita tra Atalanta e Psg, match valevole per i quarti di finale della Champions League 2019/2020 terminato per 2-1 in favore dei parigini. Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des ... Leggi su sportface

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - IlMarchese12 : @paolaferrari_og @ChampionLeague @Atalanta_BC @PSG_inside Paole' sentime, stacca na quindicina de giirni da Twitter ?? - lorentz_mr : @paolaferrari_og @ChampionLeague @Atalanta_BC @PSG_inside Ogni tweet è più cringe di quello precedente -