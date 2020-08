Atalanta-Psg, Al-Khelaifi: “Neymar e Mbappè rimarranno per sempre qui” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Neymar, con Mbappè, è uno dei migliori giocatori al mondo, è tra i primi tre. Ney è stato l’uomo partita, lui e Kylian non se ne andranno mai, rimarranno al Psg”. Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francese, si gode i suoi gioielli, decisivi nel ribaltare l’Atalanta e conquistare un posto nelle semifinali di Champions. “E’ una giornata molto speciale per noi, è magnifico. Non è stato facile dopo aver interrotto il campionato, abbiamo mostrato una grande mentalità, di avere grandi giocatori. E’ un traguardo storico: e’ la prima volta che arriviamo in semifinale dal nostro arrivo”, le sue parole a RMC Sport. “Il nostro obiettivo è andare molto lontano – ha aggiunto Al-Khelaifi – Oggi non ... Leggi su sportface

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - mariachiara71 : RT @AlessandroCochi: brava,generosa,rivelazione #Atalanta ma fuori altra squadra italiana dall’#Europa pur se con il #PSG.E nella storia al… - cantafio88 : RT @CucchiRiccardo: Che l' #Atalanta e il #PSG possano giocarsela è il bello del calcio. Fatturati, blasone e bacini di utenza non vanno de… -