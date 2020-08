Atalanta, Percassi: “Contro il Psg per fare la storia. Abbiamo fatto un miracolo. Comunque vada sarà stato un successo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonio Percassi non ha dormito questa notte e probabilmente l'emozione della partita di questa sera della sua Atalanta contro il Paris Saint-Germain non lo farà dormire neppure oggi. Il presidente della Dea ha rilasciato una bella intervista ai canali ufficiali del club nelle ore precedenti alla partita dei quarti di finale di Champions League contro i Campioni di Francia.Percassi: "Qui per fare la storia. Comunque vada sarà stato un successo"caption id="attachment 518697" align="alignnone" width="738" Percassi (getty images)/caption"Sono venuto ad affrontare la storia", ha esordito Percassi ai microfoni del canale ufficiale dell'Atalanta. "Abbiamo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Atalanta, Percassi: 'Contro il Psg per fare la storia. Abbiamo fatto un miracolo. Comunque vada sarà stato un succe… - frank_aol1985 : RT @MarcoDiMaro: Dite a Gasperini, Percassi, il sindaco di Bergamo e chiunque altro affermi 'tutti tiferanno Atalanta' CHE IO TIFO SOLO PER… - ismaele_77 : RT @LDeSantis2: Oggi se tifa Atalanta e forza Ilicic rinchiuso in una clinica da Percassi e Gasperini pe faje fa la centrifuga ar sangue pe… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Atalanta, Percassi: 'Dispiaciuto per la Juve. Mercato? Possiamo sacrificare un big. Su Ilicic...' - Scentone75 : RT @MarcoDiMaro: Dite a Gasperini, Percassi, il sindaco di Bergamo e chiunque altro affermi 'tutti tiferanno Atalanta' CHE IO TIFO SOLO PER… -