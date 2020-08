Atalanta, Pasalic: “Tanto rammarico. Da questa stagione usciamo più forti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Eravamo molto vicini alla semifinale e c’è tanto rammarico. Ma in Champions League funziona così: le squadre con qualità possono fare due gol in due minuti. Ora dobbiamo guardare avanti“. Queste le dichiarazioni di Mario Pasalic, autore dell’illusorio 1-0 dell’Atalanta contro il Psg, dopo la sconfitta per 2-1 ai quarti di finale di Champions League. Ma nonostante la delusione dell’eliminazione nata nei minuti di recupero, l’ex Milan guarda il bicchiere mezzo pieno: “Da questa stagione usciamo più forti. Possiamo giocarcela con le più forti e speriamo di giocare così anche la prossima Champions League“, ha concluso il centrocampista ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

Atalanta_BC : ??????? Dopo un rimpallo il pallone capita tra i piedi di Super Mario che la mette a giro sotto il sette!!! SIAMO AVA… - Gazzetta_it : Atalanta, così fa male! Pasalic illude, ma il Psg ribalta tutto nei minuti di recupero - SkySport : ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27’) ? #Marquinhos (90’) ? #ChoupoMoting (90+3’) ? PSG IN SEMIFIN… - ItaSportPress : Atalanta, Pasalic: 'C'è grande rammarico perchè noi vicini alla semifinale' - - sportface2016 : #Atalanta, le parole di Mario #Pasalic dopo l'eliminazione dalla #ChampionsLeague #AtalantaPSG -