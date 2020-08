Atalanta-Paris Saint Germain, le formazioni ufficiali: c’è Pasalic davanti, Mbappé in panchina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atalanta-Paris Saint Germain, le formazioni ufficiali – Tutto pronto per il primo quarto di finale di Champions League. Al Da Luz di Lisbona in campo l’unica italiana rimasta, la sorprendente Atalanta di Gasperini, contro i ricchi francesi del PSG, ritornati in campo di recente per la finale di Coppa di Lega dopo il lungo periodo di stop (a differenza della Serie A, la Ligue 1 ha concluso il campionato in anticipo dopo l’emergenza Coronavirus). Gara secca, chi vince va in semifinale. Di seguito le scelte dei due allenatori per i 22 da mandare in campo. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. Paris Saint ... Leggi su calcioweb.eu

