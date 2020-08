Atalanta-Paris Saint Germain 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Mbappé la vince da solo, Pasalic non basta [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atalanta-Paris Saint Germain, le pagelle di CalcioWeb – Una beffa. Dura da digerire, una sconfitta così. Probabilmente, i nerazzurri, avrebbero preferito perderla 4-0 questa gara, vedendola compromessa già dall’inizio. E invece al 90′ sono avanti e ai quarti mentre al 93′ sono clamorosamente ed incredibilmente sotto ed eliminati. L’Atalanta perde ed esce, immeritatamente, contro i milioni del PSG. Che francamente si vedono poco, se non in un Mbappé che entra e cambia da solo la gara e in un Neymar attivissimo ma anche molto impreciso. E così non basta il super gol di Pasalic ed un vantaggio difeso con i denti. In pieno recuperano Marquinhos e Choupo-Moting ... Leggi su calcioweb.eu

UEFAcom_it : Il Paris è in semifinale di @ChampionsLeague, l'Atalanta viene eliminata ?? #UCL - UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Segui Atalanta-Paris LIVE ?? - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - lesmo27 : @Mat14_05 @MarcoCiarmatori @Atalanta_BC @andagn Siamo una piccola squadra di una piccola città. È stato un grande s… - LadyLokiEvans : Che peccato per l'Atalanta . Ci ha provato fino all'ultimo ma le squadre come il Paris Saint Germain , con la rosa… -