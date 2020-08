Atalanta-Paris Saint Germain 1-0, cronaca secondo tempo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Inizio del secondo tempo il PSG si porta subito avanti FINE PRIMO tempo! Partenza di fuoco dell'Atalanta, premiata dal vantaggio di Pasalic. La squadra è compatta e riesce a contenere gli avversari ... Leggi su globalist

UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Segui Atalanta-Paris LIVE ?? - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - aidualc63909329 : RT @PresMoratti: Paris accozzaglia di individualità messe in campo a casaccio Atalanta nettamente superiore a livello di squadra #ATAPSG - TLucianol : Non mi frega ne dell’Atalanta ne del Paris l’importante è che non ci siano le merde - antonellaabruz : Ma è il Paris così scarso o l'Atalanta così forte? #AtalantaPSG -