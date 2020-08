Atalanta, lacrime ad un passo dal sogno: il recupero premia il PSG, ma la Dea è un’eccellenza italiana (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ad un passo dal sogno, poi le lacrime nel recupero. Intendiamoci: è solo calcio. Bergamo ha versato ben altre lacrime negli ultimi mesi, quando erano le ambulanze a scandire le notti della città nel bel mezzo del lockdown, non di certo la dolce musichetta della Champions League. Ma forse anche per questo, la partita di questa sera meritava un finale diverso. L’Atalanta perde 1-2 contro il PSG, subendo la rimonta dei francesi nel recupero e dice addio al sogno Champions League. Foto Getty / PoolUn sogno che, al di là delle rivalità e delle fedi calcistiche, cullava segretamente tutta l’Italia. Ultima squadra della Serie A rimasta in Champions, simbolo della forza di un Paese che ancora cerca ... Leggi su sportfair

SantosTermis : RT @sarika_maharias: Quest'anno ha stato difficile per Bergamo, il COVID ha trasformato la città in un mare di lacrime. Ma hai restituito l… - vinesp1982 : @Atalanta_BC Dalla regia ci dicono che Ciro Immobile si sta segando a 2 mani....pensando alle lacrime di gasperino ?? - sarika_maharias : Quest'anno ha stato difficile per Bergamo, il COVID ha trasformato la città in un mare di lacrime. Ma hai restituit… - Ticinonline : Eliminazione-shock, che lacrime per la Dea #atalanta #championsleague #psg @Atalanta_BC @PSG_inside - Rimspecial2020 : lacrime per l'atalanta subendo due goal al'90 e 93 esimo.?????? -