Atalanta, il ritorno a sorpresa di Josip Ilicic: “Forza!” – FOTO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il ritorno a sorpresa di Josip Ilicic, che torna a postare su Instagram e incita l’Atalanta: “Forza!”. Molto ha fatto discutere l’assenza forzata di Josip Ilicic, centrocampista offensivo dell’Atalanta, in questo finale di stagione. L’ultima sua apparizione in campo risale a un mese fa: giocò infatti contro la Juventus l’11 luglio all’Allianz Stadium, poi chiese … L'articolo Atalanta, il ritorno a sorpresa di Josip Ilicic: “Forza!” – FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ritorno Al via i quarti di Champions League. L'Atalanta sogna l'impresa AGI - Agenzia Italia DIRETTA Atalanta-PSG, Champions League LIVE: gli orobici sognano una storica semifinale

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Paris Saint Germain, match in gara unica valido per i quarti di finale di Uefa Champions League. A Lisbona iniz ...

Corsport - Tre innesti da regalare a Pirlo: la priorità è il centravanti

La Juventus nel mercato estivo proverà a regalare ad Andrea Pirlo un rinforzo per reparto. Ma come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la priorità resta il centravanti, mentre gli altri ruoli da ...

