Atalanta, grazie lo stesso: il Psg spezza il sogno nel modo più atroce (Di mercoledì 12 agosto 2020) La missione era impossibile, la sconfitta arriva però nel modo più atroce. Nonostante un’ottima prestazione, il sogno dell’Atalanta si interrompe ai quarti di finale, spezzato da un Psg spietato che segna al 90′ e al 92′ e che ha fatto valere la maggior esperienza e qualità al cospetto di una squadra, quella nerazzurra, che è comunque andata ben oltre i propri limiti. In semifinale ci vanno i parigini e troveranno una tra Atletico Madrid e Lipsia, ma la Dea è la vera vincitrice morale di questa partita come dell’intera Champions League. Una squadra composta da buoni giocatori, resi fenomeni da un gioco cucito su misure da Gian Piero Gasperini e dalle capacità di adattarsi a qualsiasi avversario non avendo mai paura di giocarsela ... Leggi su sportface

