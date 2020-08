Atalanta, Gasperini deluso: "Mancava poco, vicinissimi all'impresa" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a SKY al termine della sfida contro il PSG. "Devo dire che c'è grande rammarico, siamo arrivati molto vicini, Mancava pochissimo. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ??… - Atalanta_BC : ??? | Press conference #Gasperini: 'Sappiamo benissimo l'attesa che c'è intorno a questa gara per la passione e l'a… - poeticabevuta : RT @tottimitico: Aveva ragione gasperini L'atalanta ha unito l'Italia - simrad79 : L'ultima volta che ho goduto così è stata quando la Grecia vinse l'Europeo #Gasperini #AtalantaPSG #Atalanta #ChampionsLeague -