Atalanta fuori dalla Champions League a testa altissima: i complimenti da giornalisti e non solo (Di giovedì 13 agosto 2020) solo grandi applausi per l’Atalanta. La squadra di Gasperini si è avvicinata ad un passo dall’impresa ai quarti di finale di Champions League, 1-2 il risultato finale. Vantaggio dei nerazzurri con Pasalic, poi i francesi hanno ribaltato tutto in pieno ricupero, prima con il difensore Marquinhos e poi con Choupo-Moting. L’Atalanta può recriminare per il mancato passaggio in semifinale, ma ha lasciato la competizione a testa altissima, si è confermato come una big anche a livello europeo, è la squadra italiana che è arrivata più lontana in Champions League. Sono arrivate tante reazioni al fischio finale, c”è delusione, ma anche consapevolezza di aver fatto il ... Leggi su calcioweb.eu

Atalanta_BC : #AtalantaPSG | 1-0 | 28' ?? Azione personale di Neymar, pallone fuori di un soffio. ?? Neymar solo move, his shot go… - Atalanta_BC : #AtalantaPSG | 1-0 | 56' ?? Bomba da fuori di #DeRoon, palla alta. ?? @Dirono rocket from outside the box goes over. #UCL #GoAtalantaGo ??? - Atalanta_BC : #AtalantaPSG | 1-0 | 58' ?? Cross di #Freuler, sponda di testa di #Toloi e #Djimsiti conclude fuori da ottima posiz… - CalcioWeb : #Atalanta fuori dalla #ChampionsLeague a testa altissima: i complimenti da giornalisti e non solo - - carloleccardi : RT @HortoMuso: Scudetto Sarri licenziato Atalanta fuori in Champions Stagione salvata -