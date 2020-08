Atalanta, Bergomi: “Nerazzurri hanno giocato col cuore” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Beppe Bergomi, commentatore di Sky, dopo il ko dell'Atalanta allo scadere in Champions contro il PSG ha condiviso il suo pensiero. "I nerazzurri hanno giocato col cuore, hanno dato tutto, rappresentando l'Italia nel miglior modo. L'Atalanta è diretta bene, con un grande Presidente. Ha fatto vedere cosa voglia dire giocare da Atalanta". Atalanta, Bergomi: “Nerazzurri hanno giocato col cuore” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

