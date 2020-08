Armi nucleari: quali intenzioni ha l'Italia? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo che l'Irlanda, la Nigeria e il Niue hanno annunciato di aver ratificato il Trattato di Proibizione delle Armi nucleari, resta da domandarsi il perché ancora oggi l'Italia non l'abbia sottoscritto. di Lorenzo Poli Attualmente l'Italia non produce né possiede Armi nucleari ma partecipa al programma di “condivisione nucleare” della NATO. Questo vuol dire che pur non producendole, pur non possedendole, ha sparse sul suo territorio bombe atomiche della NATO. Non hanno fatto notizia le (...) - Attualità / Guerra, Nucleare, Armi, No logo, Apertura Maxi, Armi nucleari Leggi su feedproxy.google

Avvenire_Nei : «Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato» - vaticannews_it : #6agosto Nel 75° anniversario della prima bomba atomica esplosa su #Hiroshima, #PapaFrancesco, in un messaggio, ha… - Avvenire_Nei : 75 anni dopo #Hiroshima, il mondo riaffila le armi nucleari - naturainpro1 : Lettera aperta ai Presidenti di Senato e Camera: l’Italia aderisca al Trattato Onu per la proibizione delle armi nu… - DelCesidio : @antoniospadaro @christiancritic @civcatt Le armi nucleari è stata la salvezza dell' umanità -