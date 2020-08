Ardea, lotta agli ‘zozzoni’: nominate 40 nuove Guardie Ecoambientali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Prosegue ad Ardea la lotta contro il gettito incontrollato dei rifiuti a tutela dell’ambiente. Ieri il Sindaco Mario Savarese ed il Comandate della Polizia Locale di Ardea dr. Sergio Ierace hanno consegnato i decreti di nomina a “Guardia Ecoambientale Volontaria Comunale” a oltre 40 volontari, tutti cittadini iscritti in associazioni di Volontariato del terzo settore, riconosciute dalla Regione Lazio, e già impegnati nel controllo ambientale e zoofilo per istituzione. Il percorso tracciato per questo volontari è la prosecuzione della modalità sinergica con la quale il Comando delle Polizia Locale di Ardea ha già intrapreso nella cittadina diverse attività, creando gruppi di lavoro su tematiche ambientali che vedranno lavorare fianco a fianco volontari e Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

