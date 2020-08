Apex Legends ci porta alla scoperta delle origini di Rampart in un affascinante cinematic trailer (Di mercoledì 12 agosto 2020) La stagione 6 di Apex Legends è proprio dietro l'angolo e Respawn ha da poco pubblicato un nuovo cinematic trailer per mostrare la leggenda in arrivo Rampart. Il trailer spiega chi era Rampart prima di entrare negli Apex Games, mostra le sue abilità in Apex Legends e come ha conosciuto Kuben Blisk. Il filmato presenta anche versioni leggermente più giovani delle leggende Gibraltar e Bangalore. Sullo sfondo del trailer è possibile avvistare una serie di armi, tra cui l'imminente Volt SMG. Se prestate attenzione, dovreste essere in grado di individuare almeno un'altra arma di Titanfall che deve ancora arrivare in Apex ... Leggi su eurogamer

La stagione 6 di Apex Legends è proprio dietro l'angolo e Respawn ha da poco pubblicato un nuovo cinematic trailer per mostrare la leggenda in arrivo Rampart. Il trailer spiega chi era Rampart prima d ...

