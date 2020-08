AnzioEstateBlu2020, grande successo per ‘Le Bianche Presenze’: anche stasera performance itineranti di grandi artisti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Clamoroso successo, ieri sera ad Anzio, nelle piazze e lungo le vie del centro cittadino, per lo spettacolo itinerante “Le Bianche Presenze”, con artisti di strada, trampolieri, effetti pirotecnici, giocoleria di fuoco, danza aerea ed acrobatica e con tutta una serie di eventi coinvolgenti ed emozionanti, che hanno riscosso la standing ovation dei cittadini e dei numerosi turisti che hanno scelto la Città di Nerone per trascorrere le vacanze estive. “Scommessa vinta anche questa volta, afferma l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo – con luci, suoni ed immagini poetiche di altri tempi che, grazie alle performance di straordinari artisti, hanno trasformato Anzio in un luogo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

