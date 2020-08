Anziana cade dal balcone, volo nel vuoto dal secondo piano: è grave (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mercoledì mattina, intorno alle 9, un'Anziana residente a Cornedo Vicentino è stata soccorsa a seguito di una caduta dal balcone del suo appartamento posto al secondo piano di una palazzina La donna è ... Leggi su vicenzatoday

ilbassanese : Anziana cade dal balcone, volo nel vuoto dal secondo piano: è grave - 0766news_TripTv : Santa Marinella: anziana cade dal letto, soccorsa dai Vigili del Fuoco #0766news #triptv - Terzobinarioit : Cade dal letto senza più alzarsi: anziana soccorsa dai pompieri a Santa Marinella - lanuovariviera : Cade in casa e inizia a urlare. I vicini chiamano i pompieri e salvano un'anziana - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Incidenti montagna: anziana cade in dirupo in Carnia, morta Era scivolata durante p… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana cade Anziana cade dal balcone, volo nel vuoto dal secondo piano: è grave VicenzaToday Anziano adescato e rapinato: arrestate due giovani

Nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio questa mattina la squadra volante ha tratto in arresto due ragazze nomadi, R.B del 2001 e C.S. del 1998 entrambe, in concorso tra loro, ...

Rubano 400 euro ad un anziano, la polizia di Latina arresta due ragazze

Sono finite in manette due ragazze nomadi, di 19 e 23 anni per il reato, in concorso, di rapina impropria. La chiamata alla sala operativa della questura di Latina giungeva in mattinata. Una volante s ...

Nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio questa mattina la squadra volante ha tratto in arresto due ragazze nomadi, R.B del 2001 e C.S. del 1998 entrambe, in concorso tra loro, ...Sono finite in manette due ragazze nomadi, di 19 e 23 anni per il reato, in concorso, di rapina impropria. La chiamata alla sala operativa della questura di Latina giungeva in mattinata. Una volante s ...